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TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


34. dakikada, rakip ceza alanına hızla giren Caner Hüseyin Bağ, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, beyaz noktayı gösterdi.


35. dakikada, penaltıda topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0


65. dakikada, Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Hamza Gür skoru farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0


90+1. dakikada, kontratakta topla buluşan Hamza Gür, kendisinin 2., takımının da 3. golünü attı. 3-0



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı


Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Barbosa dk. 85 ?, Aabid, Selim Ilgaz (Idır Quali dk. 86 ?), Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Alican Özfesli dk. 82 ?), Hamza Gür


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Gökhan Sazdağı dk. 62), Mustafa Eskihellaç, Dodo (Melih Okutan dk. 46), Batuhan Altıntaş (Bilal Kısa dk. 46), Romano Poepon


Yedekler: Yavuz Aygün, Mustafa Sami Can Keskin, Seth Sincere, Shukurov, Mutlu Güler


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Mesut Çaytemel (dk. 35 pen.), Hamza Gür (dk. 65 ve 90+1) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer (Boluspor)

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