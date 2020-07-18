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TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Bursaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 34. haftasında, Hatayspor evinde Bursaspor'u ağırladı. Lig şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligi 6. sırada tamamlayan Bursaspor, Play-Off'ta Adana Demirspor'un rakibi oldu.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Hatayspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Caner'in pası sonrası topu önünde bulan Diop son vuruşu değerlendiremedi.


19. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da Caner'in pasıyla topla buluşan Gökhan meşin yuvarlağı filelere yollayan isim oldu. 1-0


32. dakikada dakikada Hatayspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rahman sert bir sutla topu ağlara gönderdi. 2-0


74. dakikada Bursaspor'da Recep'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Tayfur meşin yuvarlağı ağlara yollayarak farkı 1'e indirdi. 2-1


75. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu kapan Selim, Bursaspor savunmasını geçerek topu ağlara yolladı ve maçın sonucunu ilan etti. 3-1



Stat: Hatay Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Bersan Duran


Hatayspor: Ömer, Furkan, Rahman, Soner (Fadıl dk.84), Mesut (Popov dk.77), Yusuf (Sadi dk. 61), Yasin, Quali (Selim dk. 61), Gökhan (Akomadi dk. 77), Caner, Diop


Yedekler: Akın, Akomadi


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Bursaspor: Emrullah, Cüneyt, İsmail, Emirhan, Onur, Selçuk (Burak dk.65), Sedat (Rüştü dk.77), Recep, Ali, Aykut, Seleznov


Yedekler: Rüştü, Burak


Teknik Direktör: Taner Alpak


Goller: Gökhan(dk.19), Rahman (dk.31),Selim (dk.75),(Hatayspor), Tayfur (dk.74),(Bursaspor)


Sarı kart: , Emirhan (dk.32),Kubilay(dk.90) (Bursaspor)

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