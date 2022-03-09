TFF 3. Lig: İskenderunspor: 3 - 52 Orduspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 29. haftasında İskenderunspor, sahasında 52 Orduspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: İskenderun 5 Temmuz
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, İlker Ayten, Abdulkadir Yılmazoğlu
İskenderunspor: Muhammed Can Tuncer, Recep Metin, İsmail Güven, Abdurrahman Kuyucux (Murat Erdemir dk. 76), Emre Gemicix, Enes Soyx (Osman Şahin dk.71), Erdinç Pekgöz, Onur Ural, Ethem Ercan Pülgir, Fadıl Kocaoğlu, İrfan Başaran (Ömer Turan dk. 86 ?)
52 Orduspor: Berat Çelebi, Taner Kahraman, Emre Tosun, Sergen İlhan, Gökhan Erdöl, Özgen Erdem (Efe Kaan Kayahan dk. 84 ?), Gökhan Berkay (Muzaffer Kahraman dk. 46), Mikail Albayrak, Rasimcan Değirmenci, Batuhan Aktaş (Nebi Tiryakioğlu dk. 46), Güney Tutcuoğlu (Muzaffer Kahraman dk. 84 ?)
Goller: Enes Soy (dk. 19) Abdurrahman Kuyucu (dk. 19), Emre Gemici (dk. 90+1 pen.), (İskenderunspor) Güney Tutcuoğlu (dk.64) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Ethem Ercan Pülgir, İsmail Güven (İskenderunspor), Muzaffer Kahrıman (52 Orduspor)