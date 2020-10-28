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TFF 3. Lig: Payasspor: 0 - Bucaspor 1928: 1

TFF Misli.

com 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Bucaspor 1928, deplasmanda Payasspor'u 1-0 yendi ve puanını 15'e çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.


Payas İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adem Cinek, Bülent Korkmaz ile Metin Yalçın hakem üçlüsü yönetti.


Ev sahibi Payasspor'un fazla varlık gösteremediği karşılaşmanın 45. dakikasında Payassporlu oyuncu Doğukan Ateş'in kendi kalesine attığı golle Bucaspor 1928 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İzmir ekibi 3 puanın sahibi oldu.


Alınan bu sonucun ardından Bucaspor 1928 grubunda puanını 15'e çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini korurken, Payasspor ise 4 puanda kaldı.

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