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TFF 3. Lig: Payasspor: 2 - Manisaspor: 1

TFF 3.

Lig 1. grupta mücadele eden ve Payasspor ile Manisaspor, Payas ilçe stadında karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Payasspor, Manisaspor'u 2-1 mağlup etti.


Batuhan Gültek, İlker Ayten ile İsmail Emre hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Payasspor'un gollerini 36. dakikada Ekrem Çalışanlar ile 51. dakikada Mert Yavuz atarken, Manisaspor'un golünü de 67. dakikada Burak Keskin attı. Payasspor'dan Ekrem Çalışanlar ile Manisa Spor'dan Burak Keskin, 77. dakikada kırmızı kart gördü.


Alınan bu sonucun ardından Payasspor, puanını 4'e çıkartırken, Manisaspor ise 1 puanda kaldı.

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