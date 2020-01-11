Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi turistlerden ilgi odağı oldu

Hatay'da eski Antakya Evi'nde kurulan, Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğine sahip, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, içerisinde barındırdığı ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen 280 bitki türüyle turistlerin ilgi odağı oluyor.

Hatay'da 2010 yılında valilik tarafından yaptırılan ve 2013 yılında açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan içerisinde 280 çeşit bitki türü ile adeta ecza deposunu andırıyor. Bitkilerin fotoğrafları ve faydalarının anlatımıyla sergilendiği kurutulmuş ve yağ hallerinin de bulunduğu müzeye, gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Müze de görevli Biyolog Abdullah Er, müzenin açıldığım günden bu yana 70 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek “müzemiz açıldığı günden bu yana 70 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir. Aylık ortalama 6 - 7 bin civarında yıla göre değişmekte olan turist ziyaret ediyor. Şehrimizde bulunan ilkokul düzeyinden, üniversite son sınıf öğrencisine kadar, buraya gelip bilgilendirme amaçlı müzemizi ziyaret etmektedirler. Hem farkındalık oluşturmak, hem de Hatay'ın doğal bitkileri hakkında bilgi vermek, hem de doğayı tahrip etmeme konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek amaçlı burada eğitimlerde veriyoruz” dedi.

Er, Hatay'da yetişen bitki türlerinden 280 tanesinin tanıtım ve sergisini yaptıklarını ve hepsinin Hatay doğalında yetişen bitki türleri olduğunu söyleyerek “burayı 2010 yılında Hatay Valiliği satın alarak restorasyonunu yapıyor ve 2013 yılı Haziran ayında Türkiye'de ilk ve tek tıbbi ve aromatik bitkiler müzesi açılıyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin civarında birbirinden farklı bitki türü yetişiyor. Bununda yaklaşık 3 bin 500 tanesi endemik olmak olma özelliği taşıyor. Endemik sadece o yöreye ait anlamına geliyor. Türkiye'de yetişen 12 bin bitkinin yüzde 20'lik dilimi 2 bin 500 civarında bitki türü Hatay İl sınırları içerisinde yetişiyor. Hatay'da yetişen bu bitkilerin 350 tanesi endemik olma özelliği taşıyor. Buda Türkiye'de yetişen endemiklerin yüzde 10'una tekabül ediyor ve ciddi bir rakam. Hatay'da yetişen 2 bin 500 civarında bitki türünün 900 tanesi tıbbi ve aromatik olma özelliği taşıyor. Biz Hatay'da yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin içerisinden 280 tanesinin tanıtım ve sergisini yapıyoruz. 200 adette kurutulmuş örneğimiz var, herbaryum şekline benzer şekilde burada sunumlarını yapıyoruz. 280 fotoğraflı, 50'ye yakın uçucu yağlarımız var, hepsi Hatay doğalında yetişen bitki türleridir” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Er, müzenin her gün ziyaretçilerine açık olduğunu, gelip gezebileceklerini sözlerine ekledi.