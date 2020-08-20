Tır sürücüleri arasında sıra kavgası: 1 ölü

Hatay'da tır sürücüleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Payas ilçesinde iki tır sürücüsü arasında çıkan sıra tartışması kavgaya döndü. 35 yaşındaki Y.Y. isimli tır sürücüsü, kavga sonrası aracından aldığı bıçakla, diğer tır sürücüsü Mustafa Eker'e (57) saldırdı. Ağır yaralanan Mustafa Eker, olay yerinde hayatını kaybetti. Musfata Eker'in cansız bedeni ambulansla devlet hastanesi morguna götürülürken, katil zanlısı Y.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.