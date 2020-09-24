İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırdan bin 740 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde trafik uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde trafik uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları uygulamada Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli, M.S.K karakola götürülerek hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.