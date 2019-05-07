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Tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda Hatay'dan Adana yönüne gitmekte olan Ahmet Kağan Kara (27) idaresindeki 01 ACE 737 otomobil aynı yönde gitmekte olan demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle çıkartıldı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle kontrollü geçişin sağlandığı TEM otoyolu, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından kapanan şerit yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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