Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu düşen sürücü, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, D-817 karayolu sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Eyyüp Dağ (47) idaresindeki motosiklet ile karayolunda seyir halindeyken, dengesini kaybederek devrildi. O sırada arkadan gelen 42 AEZ 81 plakalı tırın altında kalan Dağ, yaşamını yitirdi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Dağ'ın cansız bedeni dorsenin altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.