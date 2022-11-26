Tırın deposundan mazot çalan 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, park halindeki tırın yakıt deposundan mazot çalan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karamustafalı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan tırın yakıt deposundan mazot çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. KGYS kameralarını inceleyen polis ekipleri olay yerinden plakasız elektrikli bisikletle kaçan 2 kişiyi tespit etti. Polis daha sonra zanlıların A.B. ile A.H. olduğunu belirleyerek ikametlerinde gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen A.H. adli mercilere sevk edilirken, A.B. ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi.