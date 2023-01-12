Tırla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Koca Yusuf caddesi üzerinde meydana geldi. Ali K. (47) idaresindeki 31 P 6206 plakalı motosiklet ile Bülent Ç. yönetimindeki 31 V 0820 plakalı tır çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.