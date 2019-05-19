Tiyatronun geliri öğrencileri burs olacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şehir Kulübü Tiyatrosu tarafından "Yarının Umutları Atatürk Çocukları" isimli tiyatro sahnelendi. Oyundan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Tiyatro gösterisi özel bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tiyatro oyununda Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Çanakkale Zaferi ve Cumhuriyet'in kuruluşu ele alınıyor.

Onur Sökmen'in yönetiminde gerçekleştirilen oyunda öğrencilerin sahne performansları davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Geliri, Fisun Sayek Eğitim ve Geliştirme Derneğinin öğrenci burs fonuna aktarılacak olan tiyatro oyununda rol alan öğrencilere İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından plaket takdim edildi.