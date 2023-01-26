Toprağın altından ve çalıların arasından uyuşturucu çıktı

Hatay'da bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, toprağa gömülü ve çalılar arasında gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ile 1 kilogram kokain ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada merkez ilçe Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde bir ev belirlenerek operasyonda düzenlendi. Operasyonda şüpheli H.D. gözaltına alındı. Evin bahçesin de narkotik köpeği Tonaj ile yapılan aramada toprağa gömülü ve çalılar arasına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin, 1 kilogram kokain ele geçirildi. Ayrıca ekipler, suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 275 TL TL'ye el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.