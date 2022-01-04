Topuklu ayakkabılar ayak sağlığınızı bozmasın

Dr. Ali Tufan Pehlivan, kadınlara zarif ve şık bir görünüm sağlayan yüksek topuklu ayakkabıların ayak sağlığı açısından sakıncaları olduğunu belirterek, ayak sağlığını korumak için doğru ayakkabı seçiminin önemine dikkat çekti.

Ayakları zorlayıcı yüksek topuklu ayakkabıların olumsuz etkilerinden söz eden Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, “Yu¨ksek topuklu ayakkabılar, modanın vazgeçilmez bir parc¸ası olmaya devam etmekte, şık ve estetik go¨ru¨nu¨mleri nedeniyle kadınlar tarafından sıkc¸a tercih edilmektedir. Ancak ayak sagˆlıgˆına olumsuz etkileri oldugˆu gibi sık veya devamlı kullanıldıgˆı takdirde, diz, kalc¸a ve lomber bo¨lge (bel) u¨zerine de c¸es¸itli olumsuz etkileri so¨z konusudur. O¨ncelikle yu¨ksek topuklu ayakkabı giyenlerde ayak bilegˆi burkulmalarına bagˆlı yumus¸ak doku yaralanmaları ve ayak bilegˆi kırıkları daha sık görülmektedir. Yu¨ksek topuklu ayakkabı giyildigˆinde; vücut ağırlığı öne doğru yer değiştirir, yu¨ru¨yu¨s¸ kinematiği bozulur, ayagˆın o¨n kısmına ve parmaklara normalden daha fazla yu¨k biner. Ayakta tırnak bozuklukları, nasır, c¸ekic¸ parmak deformitesi, o¨n ayak agˆrıları, topuk agˆrıları go¨ru¨lebilir. Uzun su¨reli kullanımlarda, baldır arka kaslarında, as¸il tendonunda kısalık ve gerginligˆe sebep olabilir. Ayrıca, ayak ve ayak bilegˆinin dogˆal pozisyonda olmaması sebebi ile zincir s¸eklinde diz, kalc¸a ve omurga etkilenebilir, yu¨k dagˆılımında dengesizligˆe bagˆlı olarak, ayak, ayak bilegˆi dıs¸ındaki bu eklemlerde de agˆrı go¨ru¨lebilir” diye konuştu.

Uzun süre topuklu ayakkabı giymenin kemiklerde kalıcı hasarlara yol açacağını vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, “Yu¨ksek topuklu ayakkabı giyilme su¨resi ve sıklıgˆı arttıkc¸a, dogˆal olarak sagˆlıgˆınıza olumsuz etkileri artmaktadır. Bu yu¨zden topuklu ayakkabıların giyilmemesi ya da sınırlı su¨re ile sadece o¨zel gu¨nlerde giyilmesi sagˆlıgˆınız ac¸ısından daha dogˆru olacaktır” dedi.