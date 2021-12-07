Toroslar EDAŞ'tan, Arsuz'a 25 milyon liralık yatırım

Toroslar EDAŞ kesintisiz elektrik arzının sağlanması amacıyla, Arsuz'a 25 milyon liralık yatırımla çalışmalarına devam ediyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), faaliyet gösterdiği Hatay'da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülebilirlik ve kesintisiz enerji sağlanması adına yapılan yeni yatırımlarla Hatay'ın Arsuz ilçesinde alçak gerilim direkleri, dağıtım merkezi, aydınlatma armatürleri ve direkleri yenilenerek, havai hatlar yer altına alındı.

Elektrik arzının sağlanması, kesintilerin önüne geçilmesini amaçlayan şirket, 2021 Haziran ayında başlanan proje ile Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki Sahil kesiminde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke unsurlarına değişim ve yenileme çalışmalarını tamamladı. 2021 yılında planlanan proje için 25 milyon liralık yatırım sağlandı.

6 bin hanenin ihtiyacı kesintisiz karşılanıyor

Verilen bilgiye göre, söz konusu proje ile Karaağaç Mahallesini besleyen havai hattın, dağıtım merkezinin, dağıtım panolarının, aydınlatma armatürünün yenilenmesi ve yer altı şebeke unsurlarının sağlanması ile elektrik kesinti sayısı ve sürelerinin en aza indirilmesi için tüm tedbirler alındı. 6 bin abonenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafo merkezi yenilemesi ve hatların yer altına alınması işleri tamamlanarak, elektrik kesintilerinin önüne geçilecek.

2021 Haziran ayında başlayan projeyle, 44 kilometrelik çift devre yüksek gerilim ve 15 kilometrelik çift devre alçak gerilim kablosu döşenerek ve dağıtım merkezi hücre yenilemeleri, 11 adet dağıtım panosu ekleme ve saha dağıtım kutuları montajlanması yapıldı.

2014 yılından bu yana Hatay'da yatırımlarını sürdüren şirket, yeni ve teknolojik yatırımlarla elektrik hizmetinin kesintisiz sağlanmasını amaçlıyor.