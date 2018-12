Trafik akışının değiştirilmesi ulaşımı felç etti

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediye brifing salonunda İTSO Başkanı Levent Yılmaz, İskenderun'da görev yapan minibüs durak başkanları ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilen kent trafik akış planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Birkaç gündür toplumun farklı isimlerinden yüzlerce insanın değiştirilen trafik planına tepki gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, ”Konuyla ilgili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bizlere hiçbir şey sorulmadı. İstişare yapılmadı. Yeni bulvarlar yeni caddeler yaparsın, konu hakkında bilgilendirmelerde bulunursun ilgili belediye ve oda başkanlarından bilgi alırsın. Bu konu böyle çözülür. Ama soruyoruz kimsenin haberi yok. Şoförler odasından görüş alınmamış, il emniyet aksi rapor vermiş. İnsanlar esnaflar tepkili. 100 yıl trafik planı 24 saatte değişti” dedi.

Sorunların ancak ortak akıl ile çözülebileceğini belirten Başkan Seyfi Dingil, ”Bu sorunun çözümü için yaşanan sıkıntıya çare arıyoruz. Konunun muhataplarından görüş alıyoruz. Battı-Çıktı rantabl olmadı. Kent trafiği şuanda kilitlenmiş durumda. Bizler her zaman esnafımızın yanında olduk. Sizlerin hep sorunlarını dinledik. Çözüm yolları aradık. Ama bu yaklaşım HBB' de yok. Ben yaptım oldu anlayışı yanlış. Bu sorunun bir an önce çözülmesi elimizden gelen her şeyi yapağız” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya katılan minibüs durak başkanları ise yapılan düzenlemeden haberlerinin olmadığını belirterek,”Bizler her yüzlerce yolcu taşıyoruz. Yolcular bizlere tepki gösteriyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Durak yerleri, cepler belli değil. HBB bizleri hiç dikkate almıyor. Bizlere herhangi bir bilgi verilmedi. Bu tür adımlar nasıl atılıyor hiç anlamıyoruz. İşleyiş yanlış, sahada durum farklı. Bu konu bir an önce çözüme kavuşmalı” şeklinde görüş bildirdi.

İTSO Başkanı Levent Yılmaz ise büyük bir istişare sorununun ortada olduğunu belirterek,”Biz bu durumun seçimden sonraya alınması için görüşlerimizi söyledik. İskenderun Belediyesi hiçe saymak, oda başkanlarının görüşlerini almamak, şoför esnafının önerilerini dinlemeden böyle kararlar alınmamalı. Kentte yıllardır süren bir trafik alışkanlığı var. Geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları ile bu trafik planı masaya yatırılabilirdi. Ortak akla ihtiyaç var. HBB toplumun ilgili kesimlerini mutlaka dinlemeli” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sorunun çözümü için fikir alış verişinde bulunuldu.