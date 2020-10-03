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Trafikte asker eğlencesi yaptılar

Hatay’da, asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, trafik ışıklarını fırsat bilerek trafikte eğlendi.

Hatay'da, asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, trafik ışıklarını fırsat bilerek trafikte eğlendi. Dakikalarca süren eğlence sürücüler tarafından tepki topladı.


Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesinde trafik ışıklarını fırsat bildi. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber arabalardan inen grup, askere gidecek olan arkadaşıyla beraber asker eğlencesi yaptı.



Yol verme kavgası yaptılar


Sürücülerin ve çevredekilerin tepkisini çeken görüntüler sonrası araçlara binerek yollarına devam eden kalabalık grubun daha sonrada yol verme kavgası yaptığı öğrenildi. Bir araç sürücüsünün arabasına tekmeler savurdukları iddia edilen gruba, araç penceresi kırılan sürücünün de tüfekle karşılık verdiği iddia edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden kapatılırken, konvoy daha sonra hiç birşey olmamış gibi yoluna devam ederek askeri otogara bıraktı.


Diğer yandan, asker uğurlayanların konvoyu nedeniyle şehrin otogar yolundan trafik çilesi iki katına çıktı. Konvoylarla beraber artan araç kalabalığı sonrası trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

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