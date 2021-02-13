Trafikte makas atan sürücü KGYS'ye yakalandı

Hatay'da trafikte makas atarak ilerleyen araç sürücüsü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) tespit edilerek ehliyetine el konuldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkii trafik ışıklarında bir araç makas atarak ilerlerken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) tespit edildi. Tespit edilen araç sürücüsü için ehliyetine sağlık raporu alana kadar el konuldu. Sürücü sağlık raporu almadan ehliyetini yeniden alamayacak. Ayrıca toplamda bin 653 Türk Lirası ceza yazıldı.