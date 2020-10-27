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Trafikte makas atarken polis kamerasına yakalandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde trafikte makas atan bir otomobil sürücüsü aynı yolda ilerleyen polis ekiplerinin kamera görüntüsüne yakalandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte makas atan bir otomobil sürücüsü aynı yolda ilerleyen polis ekiplerinin kamera görüntüsüne yakalandı. Araç sürücüsüne bin 228 TL para cezası kesildi.


Olay, Antakya-İskenderun Karayolu Hatay MKÜ Kampüsü mevkisinde meydana geldi. Antakya istikametinden İskenderun istikametine doğru makas atarak ilerleyen 06 PNM 82 plakalı otomobil sürücüsünün makas atma anları aynı yolda ilerleyen polis ekiplerinin kamerasına yansıdı. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Antakya Şehit Özen Karakoluna getirilen sürücüye trafiği tehlikeye atmak suçlarından bin 228 TL para cezası uygulanırken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.


Sürücünün nöbetçi savcının talimatı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

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