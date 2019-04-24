Traktör sürücülerine "işaret levhası takın" ikazı

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktör sürücülerine tarım araçlarının güvenli kullanımı ve traktör römorklarına işaret levhaları takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Erzin 23'üncü Jandarma Trafik Timlerince, Kızlarçayı Mahallesinde traktör sürücülerine yönelik trafik bilgilendirmesinde tarım araçlarının güvenli kullanımı, römorklarının arka kısımlarına iki adet reflektör işaret levhası takılması zorunluluğu ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, ayrıca traktör kullanıcılarına araç üzerinde flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası bulunmasının zorunlu olduğu konusunda da uyarılarda bulunarak, traktör sürücülerinin gece trafiğinde araçlarında bulunan uyarı levhaları nedeniyle diğer yol kullanıcıları tarafından daha rahat fark edilerek kaza yapma riskinin azaldığını hatırlattılar.