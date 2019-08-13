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Tren traktöre böyle çarpmış

Hatay’ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.


Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos Pazar günü meydana gelen kazada, trenin traktöre çarpma anı tren kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki trenin traktöre yaklaşması üzerine traktörde bulunan sürücü Sedat Kozak'ın (45) traktörden inmeye hazırlandığı, oğlu Mehmet Kozak'ın ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Trenin hızla Kozak'ın üzerindeki traktöre çarpma anı görüntülere yansıyor.


Traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücünün oğlu ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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