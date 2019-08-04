İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tren traktörü ikiye böldü, sürücü öldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bahçe ilaçlama çalışması yapmak için yola çıkan Sedat Kozak'ın (59) kullandığı traktöre hemzemin geçitte, Osmaniye Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan tren çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rayların üstünde sürüklenerek ikiye bölünen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.