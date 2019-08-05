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TÜGVA Hatay İl Başkanı Kökçü güven tazeledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay 2.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Genel kurulda, Sinan Kökçü yeniden başkanlığa getirildi.


TÜGVA Hatay İl Olağan Genel Kurulu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Genel kurula TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, TÜGVA 5. Bölge Koordinatörü Abdülhamit Balta, AK Parti İskenderun İlçe Teşkilat Başkanı Abdülkerim Güven, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayı Cengiz Yıldız, STK ve oda başkanı katıldı.


2. Olağan Genel Kurul Toplantısında tek aday olan Sinan Kökçü yeniden TÜGVA Hatay İl Başkanlığı'na getirildi.

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