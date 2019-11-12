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Tükürük bezi kanserinden ameliyatla kurtuldu

Tükürük bezi kanseri olan 40 yaşındaki Emine Tabakoğlu, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.


İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Selimoğlu Köse, tükürük bezi kanserinin en önemli tedavisinin ameliyat olduğunu söyledi. Emine Tabakoğlu'nun ameliyat süreciyle ilgili bilgi veren Dr. Köse, “Hastanın çene altındaki tükürük bezinde tümör vardı. Muayene sonucunda hastanın tiroidinde de takip gerektiren bir kitleye rastladık. Gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından, genel anestezi altında, yaklaşık 40 dakika süren bir ameliyatla hastanın kitlesini çıkardık. Yüz sinirlerine yakınlığı nedeniyle, hassasiyet gerektiren bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamız yüz felci olabilirdi. Ameliyatın ertesi günü hastamızı taburcu ettik. Bu süreçten sonra hastanın hiçbir tedavi alması gerekmeyecek” açıklamasında bulundu.


Emine Tabakoğlu ise, “Ameliyatla ilgili korkularım vardı. Çünkü gittiğim hastanelerde ameliyat olamayacağımı söylediler. Doktorum Seda Hanım'a güvendim ve ameliyat oldum. Bugün taburcu oluyorum. Çok mutluyum ve Gelişim Hastanesi Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

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