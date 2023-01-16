Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: “Çocuk yaşta obezite yılda yüzde 8 artış kaydetti”

Hatay'da Türk Böbrek Vakfı tarafından öğretmenlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” konulu eğitim verildi. TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat tarafından böbrek sağlığına yönelik beslen önerileri anlatıldı. Eğitimde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'te çocuk yaşta obeziteye dikkat çekti.

Böbrek sağlığını korumak adına 5 yaşından 12 yaşına kadar öğrencilere ve ailelerine sağlıklı beslenme eğitimleri verdikleri belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Eğer bir ülkede 85 milyon nüfus varsa bu nüfusun 5 yıllık araştırma rakamlarına göre, 3 milyon hat safhada obez varsa ve bunların yüzde 60'ı çocuk yaşındaysa o ülkede ciddi sıkıntı var demektir ve Türkiye'de de böyle bir sıkıntı var. Daha vahimi çocuk yaşta obezite yılda yüzde 8 artış kaydetmiştir. 12 yıldır bur eğitimleri yapıyoruz geçmişte tuz tüketiminin azaltılması için çalışmalar yaptık başarılı olduk ve dünya sağlık örgütü 6 gram önerirken bizde 18 gram tuz tüketimi vardı. Biz devletin desteği ile 5 yılda bunu 11 grama düşürdük. Sodyum gördüğünüz her şeyde tehlike vardır uzak durulmalıdır” dedi.