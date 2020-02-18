Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan: “Öncelikle barınmayı sağlamalıyız”

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, Türk Kızılayı'nın Hatay'da bulunan lojistik deposunun işleyişini anlattı. Kökcan, Suriye'de bulunan ekiplerin bildirdikleri ihtiyaca göre, sevk gerçekleştirdiklerini söyledi. Gelen malzemelerin ilk olarak tasnifini yaptıklarını daha sonra ihtiyaca göre sevk edildiğini belirten Kökcan, “Bir kısım malzemeyi de depolarımıza yerleştiriyoruz. Bu depolarda önce gelen malzemelerin tasnifi yapılıyor. Tasnifi yapıldıktan sonra giyim, gıda, çadır, ayakkabı, bebek bezi, hijyen gibi akla gelebilecek tüm insani yardım malzemesi bu depolarımızda var. Biz burada bunları düzene soktuktan gıda hijyen diye ayırıyoruz. Sonrasında Suriye içerisinde çalışan ekiplerimiz aracılığıyla oradaki gerek çadır kentlere, gerekse kendi yetimhanelerimizde ihtiyaçları bizlere bildiriyorlar. Bildirilen ihtiyaçlar hangi depomuzda varsa Suriye'nin içerisine doğru sevkini sağlıyoruz. Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü olarak 115 personelimizle Suriye'de hizmet veriyoruz. Günlük sevk ettiğimiz yardımlar, ihtiyaca göre değişiyor. Ama ortalama içeriye sevk ettiğimiz yardım tırı minimum 6" dedi.

Depoların yüzde 95 oranında dolu olduğunu, en önemli ihtiyacın ise barınma olduğunu belirten Kökcan “Son zamanlarda İdlib'de yaşanan insani dramdan dolayı, lojistik hizmetimiz baya hızlandı. Bağışçılarımız gönüllerinden geçen bağışlarını Kızılaya gönderiyorlar ve şu anda depo kapasitemiz yüzde 95 dolu. Şu anda içeride çadır, battaniye, yatak ve hijyen. Bunlar en önemli ihtiyaçlar. Çünkü insanlar evlerini bırakmış gelmişler. Biz şöyle bir örnek veririz her zaman, afette insanlara istediği kadar gıda verebilirsiniz ama bir aileyi yağmurun altında yemek erken düşünemezsiniz. O yüzden öncelikle insanlara bir barınma sağlamalıyız. Onları çadırın içine almamız gerekiyor, birinci önceliğimiz budur" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra insani yardım malzemelerinin içinde bulunduğu kolilerin yüklendiği tırlar İdlib'e gönderildi.