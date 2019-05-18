Türk Kızılay'ından Suriyeli mazlumlara yardım eli

Türk Kızılay'ı Suriye'de son günlerde bombardımanların yaşandığı İdlib'in kırsalında, sevgi butiği ve yetimhane açılışı gerçekleştirdi. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, El-Bab'dan, Afrin'e, İdlib'e kadar hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, 30 bin insanın Kızılay'ın bakımına muhtaç şekilde yaşadığını belirtti.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'deki mazlum halkın yanında olan Türk Kızılayı, Bab-El Hava'da açtığı Sevgi Butiği Mağazası ve İdlib kırsalında açılışını yaptığı yetimhane ile desteklerini sürdürdü. 2017 yılından itibaren İdlib bölgesinde faaliyete başlayan Sevgi Butik Mağazaları Türk Kızılay'ına bağış olarak gelen malzemeleri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Sevgi Butik Mağazaları günde 273 ihtiyaç sahibi aile ve bin 538 kişiye giyim malzemeleri ile hizmet veriyor. İdlib'in Sarmade kırsalında Taybe Yetimhanesi'nin açılışını yapan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, böylelikle Suriye'de 15. Yetimhaneyi açtı. Taybe Yetimhanesi'nde babası vefat eden yetim çocukların yanı sıra, hem annesi hem babası vefat etmiş olan öksüz çocuklar da yaşıyor. 215 ailenin bulunduğu yetimhane de toplamda 809 kişi yaşıyor.

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaklaşık 70 bin Suriyeli ihtiyaç sahibinin Sevgi Butik Mağazalarından giyindiğini belirterek “Kızılay'ın Suriye içerisinde ki yerlerinden edinmiş insanlar için, açmış olduk. Bunun gibi 6 tane sevgi butiği var. Sevgi Butiklerinde daha önceden ihtiyaç tespiti yapılmış ailelere fertler sayısınca kupon veriliyor. O kuponda da numaralar var, yazlık ve kışlık olmak üzere. Otobüslerimiz, minibüslerimiz var, onları kamplardan alıyoruz, butiğe getiriyoruz, üzerine sevdikleri giyecekleri alıyorlar, deniyorlar ve ailelerine götürüyorlar. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 10 bin aileyi, 60 ila 70 bin insanı sevgi butiklerinden giydiriyoruz. Butiklerimizin tamamı, sıfır hiç kullanılmamış Türkiye'de mağazada satılan ürünler. Bu butiklerimiz hem o insanlar için alışveriş yapma kültürü oluşuyor, biraz kafa dağılıyor, biraz kendilerini iyi hissediyorlar, çocuklarına yönelik özellikle bayramlık alışverişlerini yapmış oluyorlar. Bu faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. El-Bab'dan, Afrin'e, İdlib'e kadar bu hizmetlerimiz devam ediyor. Ama aynı şekilde 10 kampımız ve 15 yetimhanemiz yaklaşık 30 bin insan Kızılay'ın bakımına muhtaç şekilde yaşıyor. Düzenli olarak gıdalarını, hijyenlerini, sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle son saldırılardan sonra bu bölgeye çok akın oldu. Yarım milyona yaklaşan bir göç hareketinden bahsedebiliriz. Bu göç hareketlerini mümkün olduğu kadar, Suriye'nin içerisinde ki kamplarımız da kapasitemizi artırarak tutmaya çalışıyoruz. Tabi bu insanların Ramazan Ayı'nda hareketlenmeleri, bir taraftan oruçlular, bir taraftan Ramazan Ayı'nın sıkıntıları var, bulundukları yerde gıda temin etmeye çalışıyoruz. Hazır mutfaklarımız var, orada pişmiş yemekleri iftarlar da götürmeye gayret ediyoruz. Tıpkı 2011 yılından beri yaptığımız gibi, Türkiye ve Suriye içerisinde bu mazlum insanlara yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.

İdlib Sarmade kırsalında bulunan kampta Taybe Yetimhanesi'nin açılışını yapan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, daha sonra kampta bulunan yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftar yaptı.