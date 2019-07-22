Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası Başpehlivanı Ömer Yavuz oldu

Hatay'da 13.'sü düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada İstanbullu rakibi ile karşılaşan Hataylı Ömer Yavuz, zorlu müsabakayı kazanarak başpehlivan oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonada, 40 ilden bine yakın sporcu mücadele etti. Gecenin geç saatlerine kadar süren müsabakalar sonunda 10 kategoride 30 sporcu madalyaya hak kazandı. Şampiyonanın final karşılaşmasında 90+ kilogramda Ali Erdoğan ve Ömer Yavuz karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda Ömer Yavuz kazanarak başpehlivan oldu.

Müsabakaların ilgi çekici ve kaliteli olduğuna değinen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, ilk 6'ya giren sporcuların Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda milli takım halinde güreşeceğini açıkladı. Başkan Savaş, “10 yıl önce atmış olduğumuz ilk adımla ve yaklaşık 175 sporcuyla başladığımız Türkiye şampiyonasına şuanda binin üzerinde sporcuyla devam ediyoruz. Şuanda 2 bin 500 kişi çok güzel şartlarda, gecenin bu saatinde serin havada güreşleri seyrediyorlar ve güreşçilerimiz yataklarından çok daha yumuşak, çok daha ahenkli bir ortamda güreş yapıyorlar. Ve gerçekten de şu seyirci şu gece saatlerinde kıpırdamadan maç seyrediyorsa hem atmosferin hem de güreşçilerin kalitesini gösterir. Ve bugün 40'ın üzerinde şehirden insanlar gelip burada güreşti. Bu çok önemli bir atmosfer, biz buradan binin üzerindeki güreşçileri seyrediyoruz ve burada ilk 6'ya girenleri milli takım oluşturup 1 Eylül'de yapacağımız Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda güreştireceğiz” dedi.

9 yıl önce kurulan Dünya Aba Güreşi Federasyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, “Yaklaşık 9 yıl önce Dünya Aba Güreşi Federasyonu'nu kurduk. Bizim Hatay güreşimize biz sahip çıkıyoruz. Şuanda bu güreşlerin merkezi Hatay, Türkiye. Yaklaşık 35 civarında ülke kayıt yapmış, bizim federasyonumuza üye olmuş durumda, bu müthiş bir rakam ve biz dünya döndükçe ata sporumuzu yüceltmeye çalışıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başpehlivan Yavuz: “Birinci olmak zordu ama başardım”

Güçlü rakibini zorda olsa devirerek başpehlivan olan Ömer Yavuz ise, “Çok şükür burada birincilik nasip oldu. Çok zorlu rakiplerin arasından sıyrılıp birinci olmak zordu ama Allah'a çok şükür başardım. Bu şampiyonluğum Hatay'ımıza ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza armağan olsun diyorum inşallah nice şampiyonluklar getiririm Hatay'a, çok şükür emeğimizin karşılığını alınca mutlu oluyoruz” dedi.

Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası dereceye giren sporculara gerçekleşen madalya ve plaket takdimi ile son buldu.

13. Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda dereceler şöyle oluştu:

45 Kg.

1. İbrahim Çağatay

2. Hasan Can İnce

3. Hasan Emre Göke

50 Kg.

1. Halil Gökdeniz

2. Metin Gülücü

3. Mustafa Hürrem

55 kg.

1. Ferhat Kılıç

2. Aykut Kahveci

3. Emre Baltaoğulları

60 kg.

1. Ali Karaboğa

2. Ali Gürsoy

3. Gülam Resul Kılıç

65 kg.

1. Samet Kumtaş

2. Fatih Önalan

3. Abdurrahman Tekgöz

70 kg.

1. Mustafa Kuyucu

2. Haydar Yavuz

3. Ertuğrul Kahveci

75 kg.

1. Hasan Kaya

2. Ömer Altunbay

3. Muhammet Hüseyin

80 kg.

1. Mevlüt Çolak

2. Musa Gürbüz

3. Yar Muhammet Kılıç

90 kg.

1. Şahin Yumşak

2. Erol Öztürk

3. İsmail Bulut

90+ kg.

1. Ömer Yavuz

2. Ali Erdoğan

3. İsa Göçen