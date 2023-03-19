Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Selek: “Devletin bütün imkanlarını sahada gördük”

Sivil toplum kuruluşlarını gördük, belediyelerimizi gördük. Biz büyük bir devletiz, güçlü bir milletiz” dedi. Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ise “Hatay'ı terk eden Hataylılar, en kısa sürede Medeniyetler Şehri'ne bir an önce dönüş yapmalı” dedi.

Deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunan Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek ve Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulundu. Selek, iki gündür afet bölgesinde olduklarını ve gördükleri yıkımlar için hayretler içinde kaldığını söyledi. Depremin meydana getirdiği etkinin ve yıkımın tarif edilemeyeceğini belirten Selek, şunları kaydetti:

“Ayakta kalan bina sayısı çok az. Hemen hepsi hasar almış. Sanıyorum Hatay'ı sıfırdan inşa etmek gerekecek. Devletin bütün imkanlarını sahada gördük. Sivil toplum kuruluşlarını gördük, belediyelerimizi gördük. Biz büyük bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bu yaraları saracağız, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Çadır kentlerde kalan insanlarla sohbet etme imkanı yakaladım. Hemen hepsinin dilinde şu var; ‘şükür' diyorlar. Hayatta kalma mücadelesi ediyor, şükrediyor. Bu önemli bir şey, içinde bulunduğu şartların farkında.”

“Hatay'ın eski kültür hayatına, toplumsal yaşantısına kavuşması lazım”

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, depremin olduğu ilk günden sonra ilk ziyaret ettiği şehrin Hatay olduğunu ve şehrin keşmekeş bir durumda olduğunu belirterek, “Sokaklara, caddelere girmek mümkün değil. Enkazlar, yıkıntılar terk edilmiş boş şehri andıran görüntü içerisindeydi. Devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuştu. Sokak içlerine, caddelere, yerleşim merkezlerine fazla giremedik ama kısa bir turumuzda gördüğümüz manzara korkunçtu. Asrın felaketi denmesinin sebebi de bu olduğu açıkça gözler önüne serilmişti. Devletin, milletin birlik ve beraberliği, kardeşliği, şefkati Hatay'da birkaç gün sonra hissedilmeye başlamıştı. Hatay'ı terk eden Hataylıların en kısa sürede Medeniyetler Şehri'ne bir an önce dönüş yapmaları ve bu şehrin eski kültür hayatına, toplumsal yaşantısına kavuşması lazım. İnsanların yüzünde gördüğümüz manzara korku, tedirginlik gözyaşları kurumuş artık insanların yakınlarını kaybedenlerin bir hüznü var” ifadelerini kullandı.