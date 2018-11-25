Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72 - Fenerbahçe: 67

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dişli geçen mücadeleyi Hatay 72-67 kazandı.
Günün iyilerinden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu İlsu Darıcıoğlu, 5 faul yaparak mücadelenin son 2 dakikasında takımını yalnız bıraktı.
Salon: Antakya
Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Yiğit Emre Şimşek
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 1, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 7, Snytsına 10, Cansu Köksal 12, Gizem Başaran 6, Abdelkader 19, Glory Jonhson 17
Fenerbahçe: Ayşe Cora 10, Birsel Vardarlı 6, Vaughn 14, Kelsey Plum 9, Anastasıya 5, Tuğçe Canıtez 5, Özge Yavaş 3, Hartley 15, Esra Topuz
1. Periyot: 14-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 52-49 (Hatay lehine)