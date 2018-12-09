Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - OGM Ormanspor: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında OGM Ormanspor'u konuk etti. Maçı Hatay 73-70 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 13, İlsu Darıcıoğlu 5, Snytsına 10, Cansu Köksal 8, Merve Aydın 8, Abdelkader 13, Glory Jonhson 16
OGM Ormanspor: Copper 21, Nilay, Naile, Gardner 15, Özge 3, Henry 13, Marie 6, Damla 4, Miray 8
1. Periyot: 12-21 (Ormanspor lehine)
Devre: 38-40 (Ormanspor lehine)
3. Periyot: 61-53 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)