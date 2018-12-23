Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85 - Galatasaray: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede oyun üstünlüğü kuran Hatay, maçı 85-70 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 15, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Snytsına 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Abdelkader 18, Marıca Gajıc 8
Galatasaray: Eda Şahin, Şerife Onar, İremnaz Topuz 7, Sinem Taş, Işıl Alben 6, Farhıya Abdı 20, İnci Güçlü 2, Monika, Vıctorıa 15, Jefferson 20
1. Periyot: 21-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-40 (Hatay lehine)
3. Periyot: 60-57 (Hatay lehine)