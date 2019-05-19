Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

Samandağ Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü'nün ev sahipliğini yaptığı Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Şampiyonası 3. Etabı gerçekleştirildi. Samandağ ilçesi Çevlik Tepesinde başlayan yarışma, oyuncuların kumsala iniş yapmalarıyla tamamlandı. 40 sporcunun katıldığı şampiyonada kazanan sporcular ödüllerini alırken, Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz da yamaç paraşütüne binerek şampiyonaya destek verdi.

Şampiyonanın Tepe Hakemlerinden olan Mehmet Karaömer, “Bugün burada Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 3. Etap hedef yarışması olan yarışma düzenledik. Yarışmamız çok güzel sonuçlandı ve 4 tur üzerinden tamamlandı. Samandağ ilçesinde ve Hatay ilinde bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz, yerel yönetimlerin de bu spora ilgini arttırmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar Samandağ Belediyesi bakanlığımız ve Samandağ Kaymakamlığımız uçuş tepemizi çok güzel bir şekilde düzelttiler. İleri de de parke taşları ile döşenmesi durumunda da çok harika bir kalkış alanı olacak. Samandağ ilçesi bu spora gebe bir yer. Yamaç sporunu Fethiye Ölüdeniz'den sonra Samandağ'da da yaygınlaştırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. 2-3 yıldır kurulu olan Samandağ Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü'nün faaliyetleri ve kursları devam ediyor. Halkımızı bu sporla ilgilenmeye davet ediyoruz. Yamaç paraşütü sporu motosiklet kullanmaktan daha güvenli bir spordur. Kurallar dahilinde yapıldığı sürece güvenli bir spordur yamaç paraşütü” dedi.