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Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası

Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası Hatay’ın Erzin ilçesinde başladı.

Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası Hatay'ın Erzin ilçesinde başladı.


21 şehrin finalistlerinden oluşan yıldız voleybolcular 4 gün süre ile Erzin Spor Salonu'nda mücadele edecek.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erzin Halk Eğitim Merkezi ekibi bir gösteri sundu. Erzin Spor İlçe Müdürlüğü, konuk takımların kaptanlarına çiçek verdi.


Törene, Ezin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkan Vekili Esra Çopur Vural, Hatay İl Spor Müdürü M. Cemil Sönmez, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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