Türkiye'de nesli tehlike altındaki toy kuşu Hatay'da görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda nesli tükenmekte olan toy kuşu görüntülendi.

Kuş Gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Mileyha Sulak Alanı'nda görüntülenen toy kuşu, Mileyha'nın 290'ncı Hatay'ın ise 383. kuş türü olarak kayıtlara geçti.

Yoğurtçuoğlu, "Hayvanlara saygının olmadığı yerde insan da mutlu olamaz. Mileyha'daki yaşam alanı sadece insanlara ait değil, bütün dünyanın en önemli göç duraklarından biri. Toy kuşunun bile buraya geliyor oluşu bunu gösteriyor. Alandan sorumlu emniyet güçlerini de görmekten dolayı aşırı mutlu oldum. Kuşların zarar görmemesi için devriye atıyorlardı. Toy kuşu uçabilen en ağır kara kuşu. Hatay'da ilk kez görülüyor. Türkiye'de nesli ciddi anlamda tehlikede olan, sayıları belki 1000'den az kalan dev kuşlardan biri" dedi.