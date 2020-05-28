Türkiye'nin en uzun sahilinde turizm hazırlıkları

Türkiye'nin en uzun sahilinin bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde turizmciler sezona hazırlanıyor.

Samandağ ilçesinde 14 kilometreyle dünyanın en uzun sahillerinde biri olan Çevlik'te turizm sektöründe çalışmalar hız kazandı. Sahillerde tüm hazırlıklar gece gündüz demeden devam ediyor. Oteller ve diğer işletmeler hazırlıklarının yüzde 70'ini tamamlandı. Yerli turisttin gelmesi için sahil ve yol hazırlıkları da büyük ölçüde tamamlandı. Otellerde ise hummalı çalışma devam ediyor.

Çevlik Limanı'nda mavi tur işletmeciliği yapan Kerem Dobriç, korona virüs dolaysıyla çalışmalara geç başladıklarını belirterek, "İki teknemiz var, şu anda ahşap teknemizin tadilatını yapmaya başladık. Genelde ahşap gemiyle tura çıkıyoruz. Diğer büyük teknemiz de tura hazır. Güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.

İşletme sahibi Yusuf Parlak ise "Yaz sezonu açılmak üzere, bu sene Çevlik'te çok güzel olacak. 3 aylık korona virüs salgını nedeniyle mağdur olmuştuk. İnşallah atlatacağız" diye konuştu.