İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'nin otomobili TOGG, Erzin'de görünücüye çıktı

Türkiye’nin otomobili TOGG Hatay’ın Erzin ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıktı.

Türkiye'nin otomobili TOGG Hatay'ın Erzin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıktı.


Vatandaşlar ilk kez karşılaştıkları ve yerli ve milli otomobile yoğun ilgi gösterdi. Araçla birlikte fotoğraf çektirenler, koltuğuna oturup bu deneyimi yaşayanlar oldu


Burada bir açıklama yapan Erzin İlçe Kaymakamı Osman Demir de; “TOGG otomobilin tanıtımı için buraya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. TOGG ülkemize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

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