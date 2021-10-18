Üç ameliyatın ardından yürümeye başladı

Bacağına kızgın demir düşmesinden sonra bacağındaki damarlar dağlanan Mustafa Hammadi, İskenderun Gelişim Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Uçak'ın gerçekleştirdiği ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştu. Hammadi, üçlü kombine ameliyatın ardından desteksiz tek başına yürümeye başladı

Hammadi'nin bacağına uyguladıkları ameliyatlar hakkında bilgi veren Op. Dr. Murat Uçak, “Bacağına kızgın demir düşen hastamıza üç defa kombine ameliyat uyguladık ve bacağını kurtardık. Ameliyatlardan yaklaşık üç ay sonra hastamızın desteksiz tek başına yürümeye başlaması, bizleri çok mutlu etti” dedi.

Oğlunun tekrar eski sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyan baba Mahmud Hammadi ise, “Oğlum, geçirdiği kaza sonrasında ilk ambulans ile başka bir hastaneye götürüldü. Orada bacağını tekrar yerine dikemeyeceklerini kopan yere güdük yapacaklarını söylediler. Daha sonra diğer hastanelerden de kabul edilmedik. Ardında doktorumuz Murat Uçak'a ulaştık ve ameliyat için elinden geleni yapacağını söyleyince ona güvendik. Şu an oğlum çok sağlıklı kendi başına yürüyor" diye konuştu.