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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Defne ilçesi Döver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 EE 631 plakalı otomobilin sürücüsü Gökben Aslanyürek (29), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla 150 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanan Gökben Aslanyürek, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkarılan Gökben Aslanyürek, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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