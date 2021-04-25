Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Argıtça Mahallesi'nde tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Erdem Koca'nın (57) kullandığı 31 EP 853 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Koca, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından uçurumdan çıkartılan Erdem Koca'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.