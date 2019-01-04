Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız'ın Hatay'daki ailesine taziye ziyareti

Ukrayna'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ailesinin evine taziye ziyaretleri sürüyor.

Eğitim almak için gittikleri Ukrayna'nın Harkov kentinde kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Yıldız'ın acı haberini alan dost ve yakınları baba evine taziye ziyaretinde bulunuyor. Yıldız ailesinin yakınları ve komşuları acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletiyor.