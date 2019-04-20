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Ukrayna'da yarışan Türk kuaförler dünya üçüncüsü oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası saç yarışmasına katılan Türk kuaförler, bireyselde dünya 3’üncüsü oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası saç yarışmasına katılan Türk kuaförler, bireyselde dünya 3'üncüsü oldu.


Uluslararası Yarışma Konfederasyonu Eurasia Cup Of Hairdesing Art tarafından, Eurocup Turkey Başkanı seçilen İskenderunlu kuaför Gökhan Hamarat ve ekibi, 14-15 nisan tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Cristal Angel Uluslararası Saç Yarışmasından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan en iyi 30 bay ve bayan kuaförü ile birlikte derecelerle Türkiye'ye döndü.


Yarışmada Türkiye ekibi olarak en iyi saç tasarımı, en iyi korografi katagorilerinde bireyselde dünya 3'üncülüğü kupasını alan ekip ayrıca Eurocup Turkey başkanlık belgesi ve Eurocup Dünya Başkan Yardımcılığı belgesini alarak yurda döndü. Yarışmada aynı zamanda Türkiye adına jüri üyeliği yapan Gökhan Hamarat, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.


Hamarat, "Eurocup Turkey yönetim kurulu ve başkan yardımcıları olarak Türkiye'nin alanında en iyi kuaförleri ile katıldığımız yarışmada Türk bayrağını dalgalandırmayı başardık. Bireyselde dünya üçüncülüğü Eurocup Turkey olarak en iyi performans ve en iyi saç tasarımı ödülünü aldık. Ülkemize büyük ödüllerle döndük. Eurocup Türkiye Başkanı olarak bu süreçte büyük emekler sarf eden değerli yönetim kurulum İstanbul'dan Kadir Alkan Eskişehir'den Tuncay Gitgör, İstanbul'dan Tarık Yalçıntepe, Isparta'dan Osman Balcı'ya ve bizimle beraber Türkiye'nin her yanından bizim takımla beraber giden bay ve bayan kuaförlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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