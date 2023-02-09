İhlas Haber Ajansı

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Ukraynalı arama-kurtarma ekibi Hatay'da çalışmalarına başladı

Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden (DSNS) Türkiye’ye gelen kurtarma ekibi, çadır kamp kurarak Hatay’da belirlenen alanlarda çalışmalara başladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden (DSNS) Türkiye'ye gelen kurtarma ekibi, çadır kamp kurarak Hatay'da belirlenen alanlarda çalışmalara başladı.


Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevrede illeri de vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden (DSNS) Türkiye'ye gelen ekip, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde çadır kampı kurdu. Ekip, şehirde belirlenen alanda arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

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