Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türkiye, tüm mazlum milletlerin sırtını yasladığı dağ olmaya devam edecek"

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Hatay Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, komşu coğrafyalarımızdan sınırlarımıza kadar uzanan sayısız karanlık elin, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı hedef aldığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, ”Ne yazık ki, yakın geçmişte pek çok noktada haince terör olaylarına maruz kaldık. Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, Kilis'e de saldırdılar. İnsanımızı, askerlerimizi şehit ettiler. Yaşadığımız coğrafyanın sarsılmaz kalesi konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik emelleri olanların maşaları, beyhude uğraşlarına bugün de devam ediyorlar. Elbette, hiç kimse emellerine ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet güçlü ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürecek. Bundan hiç birimizin şüphesi yok. Türkiye, tüm mazlum milletlerin sırtını yasladığı dağ olmaya devam edecek ”dedi.

2020, pandemi koşullarına rağmen ulaştırma ve haberleşme alanında son derece verimli bir yıl olarak geçtiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, ”Akıllı otoyollarımızı hizmete açtık. Bölgemizde lojistik iddiamızı perçinleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. Demiryolu reformumuzu başlattık. Çin'e art arda ihracat trenlerimizi yollarken, Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık. Türksat 5A uydumuzu fırlatılmaya hazır hale getirdik ve 2021'in ilk günlerinde yörüngesine yolcu ettik. Mavi Vatanımız denizlerimizde, sayısı artan limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizle faaliyet alanımızı genişlettik” diye konuştu.

Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısına son 18 yılda yaptıkları yatırımın değerini 5 milyar 570 milyon Lira'nın üzerinde olduğunu Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarla Hatay'ı adeta yeniden inşa ettik. 2003'te 151 kilometre bölünmüş yolu var iken, 488 kilometreye yükselttik. Bununla da yetinmedik, bölünmüş yollarını sıcak asfaltla kapladık. 2003'te 170 kilometre BSK'lı yol var iken, bugün 333 kilometreye ulaştık” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Hatay'da yapılmasını planlanan Amanos Tünelinin de en yakın zamanda temelinin atılacağını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Hatay Valiliği ziyaretinin ardından yapımı devam Antakya Altınözü karayolunda incelemelerde bulundu.