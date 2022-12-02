Üniversite öğrencilerine geleneksel tarım ve yenebilir otlar öğretildi

Hatay'da, Mustafa Kemal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarım yöntemleri öğretildi, yenebilir tıbbi aromatik bitkiler tanıtıldı.

40 öğrencinin katıldığı etkinlikte, bitki türlerini, toplanmasını ve yenebilir doğal otları toplamayı kendisi de atalarından öğrenmiş olan Yayladağı ilçesi Çaksına köyünden Ayşe Hocaoğlu anlattı.

Dr. Samim Kayıkçı öğrencilere etkinliğin amacı ile ilgili bilgiler vererek, “Teknolojik gelişmelere bağlı olarak tarımsal ürün üretimi tek düzeleşmiş ve tıbbi aromatik bitkilerin kullanımıyla ilgili binlerce yılda oluşmuş eşsiz kültürel zenginlik unutulmaya yüz tutmuş durumda. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan, doğada kendiliğinden yetişen, iklimsel etkilere karşı oldukça dirençli olan yenebilir doğal otlar, küresel iklim ve gıda krizinde alternatif bir çözüm olma potansiyeline sahipler. Etkinliğin amacı da bu çerçevede dikkat çekmek, geleneksel bilginin gençlere aktarılması, aynı zamanda gastronomi alanında geleneksel bilgi ile moderniteyi bir araya getirmek” şeklinde konuştu.

Öğrenciler aynı zamanda topladıkları bitkilerle çeşitli yemekler yaparak bu yemekleri birlikte yediler.