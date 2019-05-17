Üniversitelilerden Türkmen yetimlere drama eğitimi

Hatay'da, üniversite öğrencileri “Bir drama yapsak beraber güler miyiz” etkinliği kapsamında, yetim Bayırbucak Türkmen çocuklarıyla bir araya geldi. 3 ay süren drama etkinlikleri "Kelebekler Uzayda" finaliyle son buldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, “Bir drama yapsak beraber güler miyiz” etkinliği kapsamında, yetim Bayırbucak Türkmen çocuklarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen etkinliklerde çocuklara 3 ay boyunca drama eğitimi verildi. Gerçekleşen eğitimlerin finali ise Kelebekler Uzayda etkinliğiyle tamamlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden Pınar Biçer, “3 ay önce 'Bir drama yapsak beraber güler miyiz' projesine başladık. Burada Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği var, bu çocuklarla birlikte onların yüzlerini güldürmek, onları yaşama bağlamak amacıyla drama etkinlikleri yapıyoruz. Her gün buraya gelerek çocukların yüzlerini bir nebzede olsa güldürebilmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Onların hayatlarına dokunabildiysek, hayatlarında bir şeyler değiştirebildiysek bize ne mutlu. Biz bu çocuklarla birçok drama yaptık, bugün de bu işin sonuna geldik. Çok güzel bir şekilde yaptık ve bitirdik” dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hatice Ceylan Kocaoğlu ise drama dersleri kapsamında böyle bir projeye imza attıklarını belirterek, “Yaklaşık 3 ay önce öğrencilerimizle birlikte drama dersleri kapsamında “Bir drama yapsak beraber güler miyiz” sloganıyla Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği'ndeki öğrencilerle birlikte öğrencilerin yüzlerini güldürerek kalıcı öğrenmelerini sağlayarak hayatlarında ufak bir değişiklik, ufak bir dokunuş sağlamaya çalıştık” diye konuştu.

Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği Müdiresi Rukiye Ahmed, gerçekleşen drama etkinliklerinin ardından emeği geçen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.