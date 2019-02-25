Üvey kızına işkence eden Suriyeli baba tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına işkence ettiği belirlenen Suriyeli baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Suriyeli G.K. (9) üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darp edildiği, banyoya kilitlendiğini ve yine Suriyeli üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlatınca Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca H.H. hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde mağdur G.K. pedagog eşliğinde dinlenildi. H.H. ise alınan adli hekim raporu ve diğer deliller ile birlikte mağdur G.K.'ye karşı eziyet suçundan Altınözü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.