Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı, zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası kurtarılan 2 vatandaş olay yerinden ayrıldı.