Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde ilçede istihdam alanları oluşturmak ve bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 30 girişimci adayı kursu başarıyla tamamladı.

Kobi Danışmanı ve Girişimcilik Eğitmeni Tansel Öter tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında bilgiler verildi.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Yeni Girişimcilik Desteği ile teknolojik alanlarda faaliyet gösterecek girişimlere daha fazla destek sağlanacağı, 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli olarak uygulanan destek üst limitlerinin yeni program ile arttırıldığı, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olan girişimcilerin 360 bin TL'ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösterecek girişimcilerin ise sağladığı istihdam performansına göre 60 bin TL'ye kadar destek alabilecekleri belirtildi.